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В Самаре без тепла могут остаться крупные предприятия, офисы и даже муниципальные организации

Энергетики планируют отключить теплоснабжение 95 организациям, которые накопили долги
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Самарским предприятиям грозят отключить тепло за многомиллионные долги

Самарским предприятиям грозят отключить тепло за многомиллионные долги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский филиал «ЭнергостыТ Плюс» планирует полностью или частично ограничить теплоснабжение для организаций, которые накопили долги. В список неплательщиков попали крупные самарские предприятия, офисные центры и муниципальные организации.

- В числе должников, которым грозит отключение тепла ПАО «Завод имени А.М. Тарасова» с долгом в 15,8 миллионов рублей, муниципальные предприятия «ТТУ» и «Благоустройств»" с долгами 8,9 и 5,6 миллионов соответственно, ООО «ФизРазвитие, которые задолжали 2,9 миллионов рублей, а также АО «Железобетон» с долгом в 2,8 миллиона рублей. В общей сумме предприятия задолжали более 81 миллиона рублей, - рассказали представители энергокомпании.

Руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов призывает должников как можно скорее урегулировать вопросы с поставщиком тепла. В случае, если энергокомпания введет санкции, то неплательщик должен будет не только оплатить накопившийся долг, но и оплатить работу энергетиков по отключению и включению теплоснабжения.