«Единая Россия» запустила предварительное открытое голосование за кандидатов в Госдуму

Достойного депутата выберут сами жители России

Партия «Единая Россия» запустила предварительное голосование, которое сформирует списки кандидатов на парламентские места в Госдуму. Принять участие выборе претендентов может любой желающий, зарегистрированный на сайте предварительного голосования.

- Желающих побороться за парламентские места будет много и очень важно, чтобы в избирательной кампании участвовали те, кто уже пользуется поддержкой людей, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак отметил, что предварительное голосование позволит отобрать самых сильных кандидатов на выборы, которые пройдут 19 сентября. В этот день помимо депутатов Госдумы будут избраны 8 губернаторов регионов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Окончательный список самых достойных, по мнению граждан, претендентов будет сформирован на съезде партии в первой половине июня.

Отметим, что модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Этот вариант поддержал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. До 29 апреля партия будет принимать анкеты от кандидатов, а само голосование в режиме онлайн пройдет с 24 по 30 мая 2021 года.