В Самаре подвели итоги реализации федерального проекта «Историческая память»

В Самаре продолжат увековечивать память героев-земляков и сохранять регион для потомков

На заседании общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области подвели итоги года и поделились планами на будущее. В Самарской области за год, в рамках реализации проекта, удалось сделать многое, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 году.

- Итоги проекта в Самарской области в цифрах и фактах выглядят внушительно. В первую очередь, это восстановление и реставрация памятников и объектов культурного наследия, 10 новых мемориальных досок в память о героях украсили здания, Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» и многое другое было реализовано всего за год, - отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», вице-спикер городской Думы Сергей Рязанов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что достигнутые высоты в рамках проекта на этом не закончатся, в этом году планируется продолжать реставрацию зданий, установку мемориальных досок и поиск захоронений на территории региона.

- Работа будет продолжена, на очереди - новые объекты, нуждающиеся в реставрации: церковь Михаила Архангела, здание бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского, дом Иванова, Троицкая церковь в селе Утевка, дача купца Головкина, Покровский кафедральный собор и другие, - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, в этом году планируется увековечить имена пяти героев РФ – уроженцев Самары, Сызрани и Отрадного. Возможно, в честь героев будут названы не только школы, турниры, но и улицы в новых микрорайонах.

По-прежнему наиболее значимым направлением остается помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям фронта, блокадникам, труженикам тыла. Также будет продолжена работа по восстановлению и поддержанию в порядке воинских захоронений, памятных знаков и обелисков.