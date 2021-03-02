В Самаре разыгрывают ключи от кинотеатра

Самарцам предлагают поучаствовать в розыгрыше Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сеть кинотеатров "КАРО" в Самаре объявила о старте интересного розыгрыша. С 12 февраля по 8 марта у зрителей есть шанс выиграть ключи от зала или год бесплатного кино.

Для участия в акции необходимо совершить не менее одной покупки в кинобаре с картой лояльности КАРОНА в период с 12 февраля по 8 марта 2021 года и нажать “Участвовать” в личном кабинете программы лояльности на сайте https://cabinet.karofilm.ru.

Среди участников акции будут разыграны: годовой запас попкорна, годовой абонемент в кино и главный приз - “Ключи от зала” в любом кинотеатре “КАРО”.

Полные условия акции доступны по ссылке.