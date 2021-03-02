В Самаре семья из пяти человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в своей квартире

Девочек направили на обследование под присмотр врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем, 28 февраля, в МЧС поступило сообщение об отравлении угарным газом троих взрослых и двух детей в квартире на Аэродромной, 11. На место были высланы спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

- В результате происшествия пострадали 5 человек – 50-летний мужчина, 43-летняя женщина, бабушка в возрасте 72 лет, а также две девочки в возрасте 8 и 5 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Взрослые пострадавшие от госпитализации отказались, а детей госпитализировали в первую детскую больницу для медицинского обследования. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность вентиляционного оборудования в квартире.

Напомним, что 27 февраля в Сергиевске мужчина и две женщины погибли в частном доме в результате отравления угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.