В Самаре продолжается виртуальный проект «Киноинклюзия»

Кадр из фильма "Формула любви" Фото: кадр из фильма

Проект «Киноинклюзия с ЦРК «Художественный» проводится в интересах людей с ограниченными возможностями по зрению и по слуху, позволяя наслаждаться фильмами с тифлокомментариями и субтитрами. Проект проводится в рамках реализации на территории Самарской области Губернского общественного проекта «Культурное сердце России» в формате онлайн на интернет-ресурсе ЦРК «Художественный» в группе ВКонтакте - vk.com/crkhud.

Для участия в проекте необходимо заполнить и направить заявку на электронный адрес kino-63@mail.ru. На указанные в заявке контакты из группы ЦРК «Художественный» будет высылаться информация о проведении показа, содержащая ссылку на пост с фильмом.

В марте 2021 года в рамках проекта можно будет посмотреть две киноленты.

Фильм режиссера Марка Захарова «Формула любви» 1984 года выпуска с тифлокомментариями и субтитрами. Захаров снял этот фильм по рассказу Алексея Толстого «Граф Калиостро». В создании ленты принимали участие писатель Григорий Горин и композитор Геннадий Гладков. В фильме снимались: Нодар Мгалоблишвили, Александр Михайлов, Александр Абдулов, Александра Захарова, Леонид Броневой, Семён Фарада, Татьяна Пельтцер и др.

По сюжету музыкальной комедии, в 1780 году алхимик Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную Марью Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу, но безуспешно. В провинциальном поместье, где волею случая оказались путешественники, живет юноша, влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется оживить изваяние, но встреча с живой Машей все меняет…

КОГДА: 5 марта, 19.00.

Анимационный фильм «Яблочное семечко», созданный воспитанником детской студии фото-видеотворчества «Субъектив», инвалидом детства Алексеем Зиньковым покажут 30 марта в 19.00.

Алексей создал несколько авторских мультфильмов и мультсериал «Я - собака» по собственному комиксу. Показы первого сезона мультсериала прошли с успехом, и в настоящее время заканчивается работа над вторым сезоном. Работы Алексея Зинькова были представлены на различных кинофестивалях, в том числе международного уровня. В настоящее время Алексей является членом клуба любителей экранного творчества «Субъектив» при «ДК «Победа» в Самаре.

КОГДА: 30 марта, 19.00.