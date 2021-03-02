В Самаре частный дом переделали под казино

Нелегальный игорный бизнес может стоить самарчанке 6 лет лишения свободы Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ГУ МВД по Самарской области поступила оперативная информация, что в одном из частных домов в Советском районе Самары организовано незаконное игорное заведение. Сотрудники полиции, при поддержке бойцов отряда «СОБР», провели проверку и установили, что организатором подпольного казино является 48-летняя местная жительница.

- Во время проверки полицейские обнаружили и изъяли 7 игровых автоматов, денежные средства порядка 12 000р., и Wi-Fi роутер, при помощи которого осуществлялся выход в сеть интернет для проведения незаконных азартных игр, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении женщины следственным комитетом по Самарской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Организатору казино может грозить до 6 лет лишения свободы.