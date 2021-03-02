За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился еще у 275 местных жителей. Общее количество инфицированных перевалило за отметку в 49 тысяч – 49 082 человека заболели с начала пандемии.

Из общего числа зараженных 45 284 пациента успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 283 человека.

В Самарской области, по данным на 2 марта, за сутки скончался 1 пациент, у которого был подтвержден коронавирус. Таким образом, общее число летальных исходов, среди заболевших, достигло отметки в 912 случаев.