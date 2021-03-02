Большинство зараженных имели признаки ОРВИ и пневмонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 марта 2021 года в Самарской области подтвердили 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди местных жителей. По данным оперативного штаба, большинство суточных заболевших выявлены в Тольятти.

За минувшие сутки в Тольятти коронавирус подтвердился у 102 местных жителей, а то время как в областном центре в Самаре всего 39 новых заболевших. В Новокуйбышевске за сутки коронавирусом заболели 17 человек. В Ставропольском районе подтверждено 14 новых заражений, а в Больше-Черниговском районе – 10 случаев коронавируса.

Из общего числа суточных заболевших, 250 инфицированных были выявлены при обследовании с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 25 пациентов не подозревали о наличии у себя вируса, пока не пришли на профилактический прием.

Всего в регионе за весь период пандемии подтверждено 49 082 случая коронавируса.

За минувшие сутки в Самарской области скончался один пациент, у которого был коронавирус. Женщина 66 лет при жизни страдала сопутствующими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. С нарастающим итогом в Самарской области от коронавируса скончались 912 человек.