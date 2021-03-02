Самарские газовики зафиксировали 20 случаев отравления угарным газом

В СВГК просят людей не нарушать правила пользования газовыми приборами

За минувший февраль аварийные службы СВГК разбирались с 20 инцидентами, связанными с отравлением граждан продуктами сгорания – угарным газом. В них с разной степенью тяжести пострадало 38 человек, в том числе – дети. А для 4 человек исход отравления стал летальным.

Одной из наиболее частых причин февральских отравлений угарным газом было отсутствие тяги в дымоходе. В период резкого понижения температуры происходит обмерзание дымохода. Наледь образуется по периметру конструкции в месте выхода продуктов сгорания наружу, накапливается постепенно и со временем практически перекрывает дымоход. В результате продукты сгорания попадают в помещение, что может привести к трагедии.Собственники зданий должны не реже, чем раз в месяц, а в период контрастных температур – чаще, осматривать их. В случае образования наледи необходимо срочно принимать меры по очистке оголовков дымоходов.

В каждом случае отравления угарным газом детально разбираются специально созданные комиссии с участием специалистов. И практически во всех случаях к причинам «климатического» характера добавлялось безответственное поведение самих людей: заклеенные вентиляционные решетки, демонтированные или неплотно прилегающие к отверстиям рукава дымоудаления, отсутствие притока воздуха и т.д.

Угарный газ – убийца без цвета, запаха и вкуса. Минимизировать риск стать его жертвой можно, только неукоснительно выполняя важные правила безопасности.

1. Недопустима самовольная установка и перемещение газового оборудования: плит, котлов, водонагревательных приборов. Если Вы планируете любое изменение схемы газоснабжения, необходимо обратиться в специализированную газовую компанию.

2. Следите за нормальной работой газопотребляющих приборов. Регулярно проверяйте тягу: до включения приборов и во время их работы.

3. При малейшем подозрении на плохую тягу в дымоходе необходимо немедленно прекратить пользование газом, проветрить помещение и обратиться к специалистам для проверки дымохода и восстановления нормальной вентиляции. Неисправный дымоход – основание для прекращения подачи газа до восстановления его работоспособности.

4. Недопустимо отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться отопительным котлом с неисправной автоматикой. Необходимо пригласить для ремонта представителя специализированной обслуживающей организации.

5. Запрещается пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале, щелей под дверями ванной комнаты, где установлен газовый водонагреватель.

6. Опасна одновременная работа газовой колонки и вытяжки над газовой плитой (или в санузле) при закрытой форточке даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале! В этом случае, как правило, происходит нарушение отвода продуктов сгорания. В результате не имеющий запаха угарный газ поступает в жилое помещение и приводит к тяжелому отравлению людей вплоть до летального исхода.

7. Недопустимо оставлять газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику.

8. Опасно использование газа и газовых приборов не по назначению, в частности, использование плит для отопления помещений.