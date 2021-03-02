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Главой «АКОМа» станет выходец из министерства Самарской области

Олег Жадаев возглавит крупнейшее предприятие по производству аккумуляторов
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Олег Жадаев займется аккумуляторами

Олег Жадаев займется аккумуляторами

Стало известно, кто возглавит крупнейшее предприятие по производству аккумуляторов в стране. Руководителем жигулевского "АКОМ" станет врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев. Об этом губернатор Дмитрий Азаров договорился с акционером группы компанией Лилией Игнатьевой.

Для региона предприятие имеет стратегическое значение, оно включено в федеральный перечень системообразующих и является уникальной организацией не только в масштабах региона.

- С целью укрепления производственной мощи и развития компании по согласованию сторон Олегу Жадаеву доверено возглавить этот ответственный фронт работы, - отмечают в правительстве региона.

Напомним, что президент ГК АКОМ Николай Игнатьев скончался в июле 2020 года. Уроженец Сызрани Олег Жадаев стал врио министра промышленности и торговли в апреле 2020 года, после того как этот пост покинул Михаил Жданов.

Министерство теперь возглавил Андрей Шамин.