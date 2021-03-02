В Самарской области ученик 5 класса пробил голову младшекласснику

По словам матери, удар был нанесен твердым предметом Фото: Алия Сайфулина/ vk.com/new_syzran

Вечером, 1 марта, в одном из городских пабликов города Сызрань в социальной сети Вконтакте появилось сообщение об избиении несовершеннолетнего ребенка в посёлке Балашейка Самарской области. Мама мальчика утверждает, что его сына, ученика 4 класса, избил мальчик из 5 класса той же школы.

- Домой сына привели его одноклассники. Я вызвала скорую помощь и нас увезли с сыном в больницу, потом в травмпункте нас опрашивал оперативный дежурный капитан полиции, он назначил судмедэкспертизу, - пишет Алия Сайфулина.

Врачи поставили мальчику диагноз - Сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы теменной части черепа. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

- По факту обращения мамы пострадавшего ребенка в полицию, сотрудниками МУ МВД России "Сызранское" опрашиваются очевидцы произошедшего, выясняются обстоятельства инцидента, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В комментариях под опубликованными в социальной сети фотографиями, местные жители начали обсуждать излишнюю жестокость в современных детях. Некоторые комментаторы посоветовали родителям больше времени уделять своим детям и рассказывать обо всех последствиях их действий.