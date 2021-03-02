"АвтоВАЗ" назвал свои самые популярные модели в феврале

"АвтоВАЗ" за февраль продал порядка 28 тыс. автомобилей

"АвтоВАЗ" по итогам февраля сумел продать 28 272 автомобиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Самой популярной моделью по-прежнему остается "Гранта", в феврале было продано 9 790 автомобилей. На втором месте по популярности оказалась "Веста", продано 8 745 автомобилей. На третьем месте оказался "Ларгус" с результатом в 6 428 проданных машин.

По сравнению с февралем прошлого года продажи выросли на 13,1%.

Как ранее сообщалось, до 2025 года "АвтоВАЗ" выпустит четыре новые модели. В начале февраля начали выпускать обновленный "Ларгус". Сейчас на новинку можно сделать предзаказ.