В областном бюджете добавили средств на ремонт дорог и переселение из ветхого жилья

Депутаты большинством голосов поддержали поправки в областной бюджет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании самарской губернской думы внесли ряд изменений в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Из федерального бюджета в областную казну на безвозмездной основе поступило более 4,5 миллиардов рублей на переселение граждан из аварийного жилья, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, оснащение объектов спортивной инфраструктуры, поддержку товаропроизводителей.

- 70% регионального бюджета мы направили на социальную сферу. Тем самым, укрепив социальную направленность, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что при подготовке данного законопроекта были учтены как предложения и инициативы жителей Самарской области, так и предложения, поступившие от депутатского корпуса.

- Напоминаю, что действенным способом решения проблем граждан для депутатов может стать не только внесение поправок о перераспределении бюджетных средств на конкретные цели, но и помощь гражданам при участии в программах поддержки общественных инициатив, таких, как губернаторский проект «СОдействие», - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что проект «СОдействие» - это реально работающий механизм, который помогает жителям региона оперативно решит волнующие их вопросы от благоустройства двора до поддержки проектов в сфере культуры. Ранее в областном бюджете на поддержку общественных инициатив было предусмотрено более 250 миллионов рублей. Губернатор призвал депутатов помочь своим избирателям получить средства гранта, тем самым решить вопросы, которые перед депутатом ставят местные жители.

Помимо социальных сфер, средства из федеральной поддержки были выделены на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данные средства были распределены на ремонт дорог, а также на развитие интеллектуальных транспортных систем в регионе.

- Сегодня законопроектом было предложено большую часть этих средств, 2 миллиарда 712 миллионов рублей, перераспределить на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах – в дополнение к 2 миллиардам, которые уже были учтены в бюджете ранее, - сообщил глава региона.

Напомним, что это не единственные средства, которые были выделены региону в последние дни на дорожное строительство: на днях Правительство РФ дополнительно направило более 4,5 миллиарда рублей на дорожное строительство и ремонт дорог.