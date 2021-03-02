В Самаре изготовят 150-килограммового дымковского коня на Масленицу

На следующей неделе фигуры уже установят на площади Фото: администрация Самары

Самарские мастера трудятся над декорациями в Масленице на площади Куйбышева в Самаре. С 12 по 14 марта 2021 года на главной площади города будет организована работа тематического комплекса «Проводы русской зимы – Масленица». По задумке авторов проекта, на праздник будут установлены различные тематические инсталляции.

В настоящее время декораторы занимаются изготовлением самовара, чашки с блюдцами и банки с вареньем и ложечкой. Кроме того, по мотивам дымковских игрушек будут изготовлены качели, петушок, мужичок с гармошкой и конь.

- Мы уже несколько недель трудимся без выходных. Создание арт-объектов – это трудоемкий процесс, который отнимает много времени и сил. Высота банок - 2 метра, ложек - 2,5 метра. Фигуры достаточно тяжелые. Конь весит около 150 кг, чашки по 40 кг, - рассказал декоратор Максим Шугарев.

Уже на следующей неделе приступят к монтажу инсталляций. Локация «Чайная» расположится на территории, где была установлена деревянная горка. Арт-локация «Деревенька» появится на месте территории «Сказочного новогоднего леса». Там же разместятся инсталляции «Колодец», «Скотный двор». Кроме того, усадьбу Деда Мороза преобразуют в тематические арт-объекты «Волшебный дуб» и «Изба».

Напомним, проект «Самарская масленица» будет работать на территории площади Куйбышева 12 марта с 15 до 22, а 13-14 марта с 10 до 22.