Ресторан "Три Оленя" на Московском шоссе закроют в марте

Ресторан переедет на новую площадку. Фото - соцсети

В сети ресторанов "Три Оленя" объявили о закрытии одного из ресторанов в Самаре. Речь идет о заведении на Московском шоссе.

Как сказано в сообщении ресторана в официальных аккаунтах в соцсетях, там готовятся к последнему мероприятию в помещении на Московском шоссе. Но известно, что ресторан не закроется совсем, а переедет на новое место. Где именно он будет располагаться - пока не сообщается.

Заведение на Московском шоссе работало с 2013 года. В декабре 2019 года там произошел пожар, было эвакуировано 25 человек.