Самару сковали 10-бальные пробки

В Самаре по всему городу крупные пробки

Самару во вторник, 2 марта, сковали 10-бальные пробки. Сильные заторы, в соответствии с сервисом "Яндекс. Пробки", образовались в городе на Московском шоссе, улице Ново-Садовой на участке от ТЦ "Апельсин" до улицы Осипенко.

Сложно проехать по улице Авроры, пробка на Южном шоссе на въезде в город, тяжело проехать в Куйбышевском районе. Заторы на проспекте Кирова и Ново-Вокзальной.

Пробки в Самаре образуются из-за сильного снегопада, при этом на дорогах большое количество техники, которая также мешает проезду. Ранее губернатор назвал "позорной" уборку улиц в областной столице. Кроме того, улицы города залиты реагентами, на применение которых ранее жаловались жители Самары.