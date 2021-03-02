В "Крыльях Советов" рассказали, как будут пускать болельщиков на "Металлург"

Самарские болельщики возвращаются на "Металлург"

В самарском клубе "Крылья Советов" рассказали, как будут проходить болельщики на матч с "Чертаново".

Игра пройдет 6 марта, в субботу. На "Металлург" матч перенесли после того, как на "Самара Арене" обнаружили треснувшие балки.

В самарском клубе сообщили, что владельцы абонементов смогут занять любые места на четвертом секторе. Болельщики, у которых абонементы на сектора А105, 106, 107, а также в зоны гостеприимства, смогут занять места в секторе VIP B.

Начиная с 3 марта начнут продавать билеты на игру. Их можно будет купить онлайн, в клубных магазинах, а также в кассах на стадионе.

Помимо матча с "Чертаново" "Крылья" проведут на "Металлурге" еще как минимум одну игру, встретившись с командой "Иртыш" 14 марта.