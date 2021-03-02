В Самаркой области взыскали 65 млн рублей с неплательщиков алиментов

Глава региона и депутат Госдумы РФ провели прием граждан

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам вместе с депутатом от Самарской области Леонидом Симановским во вторник, 2 марта, провели прием граждан.

Жители поднимали разные вопросы, в том числе, касающиеся выплаты алиментов. Одна из заявительниц рассказала, что воспитывает троих детей, при этом муж давно ушел из семьи, накопив долг по алиментам в 1,2 млн рублей.

К разговору пригласили руководителя управления ФССП по Самарской области Закира Муратова. Он отметил, что исполнительное производство в отношении бывшего супруга Александры было возобновлено. Должник объявлен в розыск.

"Александра Сергеевна – мама троих детей. Поэтому есть крайняя необходимость в быстром решении ее вопроса. Дети нуждаются в поддержке и заботе. Очень надеемся, что за 2 месяца задолженность будет взыскана", – отметил Дмитрий Азаров и призвал руководителя регионального управления службы судебных приставов взять ситуацию на личный контроль. Глава региона также поручил руководству областного министерства социально-демографической и семейной политики оказать необходимую помощь по представлению мер поддержки многодетной маме.

Губернатор уже рассматривал аналогичные случаи. Часто происходит так, что отцы уходят из семьи и не платят алименты. Поэтому по предложению главы региона руководством регионального управления федеральной службы судебных приставов было принято решение о проведения месячника "Алиментщик" на территории Самарской области.

В результате за 3 недели в отношении 250-ти должников составили административные протоколы, в целом взыскали задолженность на 65 млн рублей. Кроме того, 165 должников, которые продолжали уклоняться от алиментов, привлечены к уголовной ответственности, им грозит до 1 года лишения свободы.