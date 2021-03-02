Глава СК России поручил провести проверку по распространяемой в соцсетях небезопасной для детей информации

Следователи проверят факты распространения в соцсетях опасной для детей информации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России поручил провести проверку из-за распространяемой в соцсетях информации о детском суициде. Об этом говорится в сообщении следственного комитета.

Ранее стало известно, что в соцсетях в предыдущие дни появились ролики, побуждающих детей совершать небезопасные для них действия.

В связи с этим в образовательных учреждениях к родителям обращаются с просьбой быть внимательнее к своим детям, проводить с ними время, акцентируя внимание на позитивных событиях.

В следственном комитете организуют доследственную проверку с целью установить злоумышленников и пресечь распространение опасной информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Детей зомбируют... и будят любопытство»: почему подростки убивают себя из-за игр в соцсетях

Руководитель центра противодействия киберпреступлениям проанализировал случаи в Самарской области и дал советы родителям, как распознать приближающееся ЧП (подробнее)