В Самаре ожидается потепление и сильные метели

В Самаре в ближайшие дни потеплеет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается потепление до +2 градусов. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, через районы Средней Волги перемещается теплый атмосферный фронт, из-за которого в регионе может произойти сильный снегопад с порывами ветра. Ожидается неустойчивый характер погоды с осадками и температурой воздуха выше климатической нормы.

В четверг в Самарской области днем будет от -5 до 0 градусов. В ночное время ожидается от -1 до -6 градусов. В пятницу потеплеет до +2 градусов.