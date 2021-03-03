Последние новости в Самаре на утро 3 марта 2021: семьи у аэропорта и страх за детей

Последние новости Самары на утро 3 марта 2021

Многодетные семьи получили от государства землю под строительство в Красноярском районе, но выяснилось, что как раз строиться-то на ней и нельзя из-за близости аэропорта Курумоч. В недоумении пребывают 600 человек, но это не окончательная цифра.

Проблема, как оказалось, не уникальна для России. Поэтому решать его будут на федеральном уровне - Госдума запланировала принятие нового закона о регистрации «бытовой недвижимости» на приаэродромных территориях уже этой весной. Подробности - в материале Ольги Новиковой.

СК России поручил провести проверку из-за волны опасной для детей информации, которая прокатилась по популярным соцсетям. В следственном комитете намерены найти злоумышленников, распространяющих вредные ролики.

Службы, ответственные за содержание дорог, очевидно не успели перестроить работу после жесткой критики губернатора Дмитрия Азарова 27 февраля. Вечером 2 марта пробки в Самаре достигли 10-балльного значения из-за снегопада. К слову, сегодня, 3 марта ожидается небольшой снег.

Стало известно, что выходец из министерства промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев возглавит “АКОМ”, крупнейшее предприятие по производству автомобильных аккумуляторов.

Масленица в Самаре будет масштабной. Тематические праздничные мероприятия можно будет наблюдать, в основном, по выходным, в период с 8 по 14 марта. Зато буквально во всех районах города. Вчера КП-Самара выяснила, что особенного будет на площади Куйбышева и кого вообще пустят на праздник.