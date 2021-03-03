Сегодня в Самаре включат сирены

В Самаре 3 марта включат сирены

В Самаре в среду, 3 марта, в городе включат сирены оповещения. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Это делается для проверки систем. Сирены включат в 10:40 по местному времени. Это сигнал, который означает, что нужно включить телевизор или радио и прослушать сообщение.

Сирены предназначены для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и различных опасностях техногенного характера.

Сирены располагаются на крышах жилых домов и административных зданий, а также в местах, где скапливается большое количество граждан.