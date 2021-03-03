В СамГУПС выбрали самые интересные проекты, способные позитивно изменить транспортную сферу

Фото предоставлено пресс-службой СамГУПС

В Самарском государственном университете путей сообщения завершился отбор проектов транспортной направленности в рамках Проектного офиса. Из девяти предложенных идей эксперты выбрали четыре наиболее интересные. Все представленные проекты, связаны с повышением эффективности работы объектов железнодорожной инфраструктуры, безопасности движения поездов и пассажирского комплекса.

Проектный офис предназначен для поддержки инициатив студентов, аспирантов и ученых университета по транспортной тематике. В качестве экспертов Проектного офиса выступили заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Санкин и директор НИИ «Транспорт» СамГУПС Полина Романова.

Как отметил Дмитрий Санкин один из представленных проектов - «Использование беспилотных летательных аппаратов для мониторинга дорожно-транспортной обстановки и дорожных объектов, в том числе объектов железнодорожной инфраструктуры» - эксперты РЖД предложили продвигать в интересах Куйбышевской железной дороги.

Полина Романова добавила, что в перспективе Проектный офис продолжит свою работу в университете, проектов станет больше, а проработка отдельных аспектов - более тщательной. Работа в таком формате позволит активизировать деятельность научных школ вуза, привлечь к решению практических задач в интересах транспортной отрасли больше молодых ученых и преподавателей вуза. Кроме того, площадка проектного офиса открывает широкие перспективы взаимодействия ученых СамГУПС с транспортными предприятиями в регионах Приволжского федерального округа.

СамГУПС – уникальная площадка для притяжения и продвижения инноваций. Университетский комплекс располагает филиалами в 10 регионах ПФО. Ресурс филиальной сети будет задействован для тиражирования наиболее успешных проектов в других регионах страны.

Конкретно

Проекты прошедшие отбор:

«Разработка устройства для контроля статической подуклонки рельсов» - научный руководитель проекта Дмитрий Овчинников, консультант – Владимир Покацкий, аспиранты Дамир Галлямов и Эмиль Бахтияров.

«Использование беспилотных летательных аппаратов для мониторинга дорожно-транспортной обстановки и дорожных объектов, в том числе объектов железнодорожной инфраструктуры» - руководитель проекта Даниил Григорьев, команда ученых – Юрий Поздняков, Сергей Наместников, Ольга Беляева и Николай Царев.

«Температурные напряжения, возникающие в рельсовой плети при вводе в оптимальный температурный интервал» - научный руководитель Дмитрий Овчинников, консультант – Владимир Покацкий, команда – Дамир Галлямов, Эмиль Бахтияров.

«Формирование системы транспортно-пересадочных узлов с целью развития городской мобильности и улучшения качества городской среды» - Светлана Леонова.