В Самаре планируют перекладывать аварийные участки труб в Куйбышевском районе

Трубы водоснабжения в Куйбышевской районе требуют замены

В Самаре планируют перекладку наиболее аварийных труб холодного водоснабжения в Куйбышевском районе. Об этом говорится в сообщении «РКС-Самара».

Недавно в районе случился настоящий коммунальный апокалипсис, когда без холодной воды и отопления остались тысячи жителей.

Как рассказали в «РКС-Самара», трубы не выдержали сильных морозов. Сети там приняли в эксплуатацию только в конце 2020 года. На протяжении трех дней специалисты работали круглосуточно, восстанавливая водоснабжение.

Сейчас в некоторых домах до сих пор есть перебои с водоснабжением из-за промерзаний труб. Некоторые трубы восстановить уже невозможно. В ближайшее время вся система будет обследована, выявят наиболее проблемные участки, которые будут менять.