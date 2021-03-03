Топ-чиновник из самарского минздрава стал фигурантом уголовного дела

Заместитель министра (справа) с экс-министром региона

В Самаре снова разгорелся скандал с поставками в медицинские учреждения оборудования по федеральному проекту. В регионе должны были создать единый цифровой контур в системе здравоохранения. Между 116 больницами должен быть налажен обмен информацией по защищенным каналам. Деньги на поставку оборудования были выделены полностью, но в итоге закуплено было далеко не все, что планировалось.

Сейчас следствие разбирается, что произошло и уже нарисовалась понятная картинка. К концу 2020 года условия контракта компанией Метромакс-АйТи" по всей видимости выполнены не были, локально-вычислительные сети не были поставлены в планируемые 679 учреждений. Но проект нужно было закрывать. И тогда администратор проекта, которым, согласно паспорту является заместитель министра здравоохранения региона Асланбек Майрамукаев, отправил в Медицинский информационно-аналитический центр письмо, в котором поручил в кратчайшие сроки организовать приемку работ, хотя в учреждении не было достаточного кадрового состава.

В итоге договор о приемке был подписан без фактической проверки, деньги перечислили на счет поставщику. А вот потом начались проверки, которые показали печальный результат. Например, в больнице Середавина не оказалось оборудования, которое должно там было быть по документам. Такие же проблемы случились в других медицинских учреждениях.

Сейчас в отношение замминистра заведено уголовное дело. По нему же проходят замдиректора "Самарафармация", замруководителя Самарского областного МИАЦ и руководитель контрактной службы больницы им. Середавина. Их подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование продолжается, во всем предстоит разобраться специалистам.