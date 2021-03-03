Пернатый нуждается в любви и ласке

В Тольятти продают "сатанинского попугая". Такое объявление появилось на сайте "Авито".

Владелец птицы утверждает, что попугай криклив, вреден и очень зол. Постоянно все грызет, мусорит, оставляет за собой грязь и разрушения. При этом его нельзя погладить или посадить на палец или плечо - попугай кусается и шипит.

Продавец предлагает попугая тем, кому жизнь "кажется недостаточно сложной, злостной и ненавистной". Но в конце описания смягчается и отмечает, что питомцу просто нужны лишь любовь, постоянное внимание и ласка, которое он ему дать не смог. "Он не плохой - просто так сложилось", - отмечает нынешний владелец пернатого.