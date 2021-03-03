В Самаре придумали противоядие против шумных соседей

В закон о тишине внесли важные изменения Фото: Из личного архива

В Самарской области внесли правки в региональный закон о тишине. Власти рассчитывают, что благодаря изменениям удастся утихомирить слишком громких соседей, которые не обращают внимания на правила.

- В закон о тишине внесены правки. которые уточняют, что нарушать покой граждан нельзя не только около домов, но и в жилых помещениях. То есть, создавать дополнительный шум в квартире в запрещенное время тоже нельзя, - следует из документа.

Именно из-за ограниченной трактовки ранее многие полагали, что незаконным считается шум возле дома, а не внутри его. Сейчас ситуация изменилась.

Отметим, тишина в регионе должна соблюдаться с 22:00 (летом с 23:00) до 8:00 по будням и до 10:00 в выходные и праздники, а также в так называемый тихий час – с 13:00 до 15:00.