В Самарской области начали находить меньше заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки 273 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе постепенно снижается количество новых случаев, выявляемых ежедневно. Всего в области с начала пандемии заразились 49 355 человек. Из них вылечились 45 576, в том числе, 292 - за прошедшие сутки.

Умерло еще три человека среди заразившихся. Всего за пандемию в регионе 915 смертельных случаев.

В целом по стране 10 535 новых заразившихся в 84-х регионах. С начала пандемии заразились порядка 4,3 млн человек.