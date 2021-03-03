Суд решил, будут ли застраивать многоэтажками участок с домом, где произошло стояние Зои

Рядом с домом, где произошло Стояние Зои, построили небольшую часовню Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес решение о перспективах застройки земельного участка с домом, в котором произошло знаменитое Стояние Зои. Судья отказал в удовлетворении иска строительной компании ООО СК «Время плюс» к департаменту градостроительства Самары, в котором застройщик пытался оспорить решение властей. Соответствующий документ опубликован на сайте арбитража.

Камнем раздора стал земельный участок на пересечении улиц Чкалова и Братьев Коростелевых, принадлежащий СК «Время плюс». На этом участке расположен в том числе одноэтажный дом на Чкалова, 84, где произошло знаменитое «Стояние Зои» - по легеде, девушка решила станцевать с иконой Николая Чудотворца и окаменела на 128 дней.. Впервые о планах построить здесь многоэтажки застройщик заявил еще в 2014 году. Однако эти планы натолкнулись на сопротивление со стороны горожан. Проект не получил одобрение на публичных слушаниях, и мэрия отказала застройщику в выдаче разрешения на строительство. Вместо строительства многоэтажек на месте Стояния Зои обсуждалось создание здесь музея для привлечения туристов.

Однако застройщик посчитал, что отсутствие согласование планировочной документации со стороны мэрии – это незаконное бездействие, а направление этих документов на доработку необоснованно и подал в суд.

- Заявитель просил признать незаконным бездействие главы Самары, выразившееся в отсутствии согласования планировочной документации ООО СК «Время плюс», а также решение департамента градостроительства, выразившееся в необоснованном направлении планировочной документации на доработку, - говорится в материалах дела.

Однако судья решил, что требования застройщика не имеют под собой оснований и отказал в удовлетворении иска.

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