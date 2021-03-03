В Самарской области больше всего заразившихся в Самаре и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области названы города и районы, где выявлено больше всего заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба региона, больше всего новых заражений в Тольятти, где 73, и в Самаре, где 59. Во главе списка также Отрадный (25), Большечерниговский район (12) и Сызрань (11).

Всего за сутки в области 273 новых случаев. Из них 251 человек уже болел ОРВИ или пневмонией, 22 узнали о заражении при профосмотре.

Умерли три заразившиеся женщины в возрасте 69-ти, 81-го и 85-ти лет, у всех были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 49 355 человек, из них вылечились 45 576, умерли 915 заразившихся.