Баскетболисты «Самары» выиграли регулярный чемпионат Суперлиги

Плей-офф стартует в конце марта. Фото: БК «Самара».

Баскетбольный клуб «Самара» за два матча до конца регулярного сезона гарантировал себе первое место в турнирной таблице. Во вторник, 2 марта, подопечные Игоря Грачева обыграли в Самаре команду «Темп-СУМЗ-УГМК» 79:74 и стали недосягаемыми для конкурентов.

- Эта победа гарантировала «Самаре» первое место по итогам регулярного чемпионата и, соответственно, преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф, - отметили в пресс-службе БК «Самара».

В регулярном чемпионате у «Самары» осталось два выездных матча – против «Востока-65» и «Иркута». После этого в конце марта стартует плей-офф. Соперник волжан по первому раунду игр на вылет определится позже.