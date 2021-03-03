Эксперты рассказали, когда в Самаре начнется весна в 2021 году

Настоящая весна придет в Самару только в конце марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Популярный российский сервис Яндекс.Погода выяснил, когда обычно начинается настоящая весна в России. Эксперты проанализировали данные среднесуточных температур воздуха в различных регионах за 51 год наблюдений с 1966 по 2017 годы. Исходя из этого, были найдены даты, когда среднесуточная температура будет стабильно выше 0°C.

Несмотря на то, что по календарю уже наступила весна, во многих регионах России сохраняются низкие температуры воздуха, и даже метели. Так, например, в начале марта в Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада, когда видимость составляла не более километра.

По данным Яндекс.Погода весна в Самарской области должна начаться 31 марта. Именно после этой даты, погода в регионе будет по-настоящему весенней.

А вот в некоторых регионах страны весна наступила даже раньше календарного весеннего месяца. В Симферополе, например, по словам экспертов, весна наступила 2 февраля. Есть и такие регионы, когда жители ждут весенней погоды до середины апреля. В Петропавловске-Камчатском и в Кемерово весна наступает только 16 апреля.