Самарцы готовы перекрыть дорогу из-за строительства высоток на Московском шоссе

Самарцы недовольны из-за строительства высоток на Московском шоссе

Жители Самары оказались недовольны перспективой появления высотных домов на Московском шоссе около проспекта Кирова. Во время заседания в губернской думе министр строительства Евгений Чудаев рассказал, что в этом районе планируется высотная застройка.

К министру обратились депутаты, которые рассказали, что жители после реконструкции Московского шоссе ожидали появления парков и скверов, а теперь там появятся огромные дома, где явно будет не доставать мест для парковки, что еще и приведет к крупным заторам.

Ранее по вопросу застройки проводились публичные слушания, на которых решили строить дома, но с результатами слушаний жители не согласны. Министр, с свою очередь, оказался не согласен, что территорию осваивают, не узнав мнения людей.

По ходу заседания прозвучало, что люди готовы выйти на улицу и перекрыть Московское шоссе в знак протеста. Чудаев отметил, что мнение людей будет учтено.