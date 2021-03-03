Самарские школьники узнают, как «видят» мир беспилотные автомобили

Фото пресс-службы проекта «Урок цифры»

Эксперты Яндекса приготовили для российских школьников новый «Урок цифры». На этот раз ученики 1-11 классов узнают, что происходит «под капотом» беспилотного автомобиля и какие процессы позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Эксперты компании поделятся своим опытом разработки и на примере данных с реальных автомобилей подробно объяснят принципы работы автономного транспорта. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний.

В школах необычный урок пройдет с 10 по 28 марта, также предусмотрен онлайн формат. Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. «Посетить» урок можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Для преподавателей предусмотрены методические указания, как провести занятие в классе. Установочный вебинар для преподавателей запланирован на 9 марта. В онлайн формате организаторы познакомят с заданиями и помогут подготовиться.

Для школьников приготовили три версии материалов. Каждая адаптирована для разного возраста. Задания отличаются уровнями сложности и детализации. Ученикам предстоит определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.

Фото пресс-службы проекта «Урок цифры»

- Технологии беспилотного транспорта объединяют все лучшее, что есть сейчас в IT: компьютерное зрение, машинное обучение, работу с большими данными. Программа урока составлена так, чтобы школьники могли в этом детально разобраться и попробовали решить те же задачи, что и беспилотный автомобиль, — рассказывает Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России. —Это очень хорошая возможность примерить на себя будущую профессию и присмотреться к перспективному направлению.

Проект «Урок цифры» реализуется уже третий учебный год в рамках образовательной инициативы Яндекса. Организаторы— министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».