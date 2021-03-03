Акции по сбору вторсырья проходят в Самаре каждую первую субботу месяца. Фото: Мария Трекина

В Самаре заработает еще одна точка по приему вторсырья на благотворительность. Она будет располагаться около ТЦ «Гудок». Об этом сообщили организаторы акции «Вторсырье на благотворительность».

Общегородская акция по раздельному сбору отходов состоится в Самаре 6 марта с 11.00 до 14.00. Организатором выступит один из крупнейших экологических проектов региона – волонтерское объединение «Вторсырье на благотворительность» («ВнБ»).

- Акции проходят с декабря 2017 года каждую первую субботу месяца, - пояснили организаторы. - Самарцы могут сдать макулатуру, стекло, металлолом, различные виды пластика, сломанную технику. Собранное вторсырье направляется на переработку, а вырученные средства направляются в поддержку некоммерческих социальных проектов. В марте поддержку помощь с акции будут перечислены проектам, направленным на помощь бездомным и самарцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За три года волонтерскими движением было отправлено на переработку более 170 тонн вторсырья, на благотворительность направлено более 600 тысяч рублей.

Традиционно вторсырье будут принимать у парка им. Гагарина (парковка у центрального входа с ул. Советской Армии), на пересечении ул. Димитрова и Московское шоссе (Московское шоссе, 292А), около дома на ул. Осипенко, 11, в стационарном пункте на ул. XXII Партсъезда, 40а; - у АС «Аврора» (ул. Аэродромная, 44Б), у сквера им. Высоцкого (вход со стороны ул. Ленинградской), у ТЦ «МЕГА» (слева от центрального входа). Кроме того, откроется новая точка на парковке ТЦ «Гудок»

Перечень принимаемого вторсырья и требования к его подготовке, можно узнать тут