В Самарской области самое доступное жилье в Поволжском федеральном округе

Жилье на территории региона намного доступнее в сравнении с другими регионами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании губернской думы, которое состоялось 2 марта, министр строительства Самарской области Евгений Чудаев отчитался перед депутатами по работе министерства и рассказал о планах на текущий год. Руководитель Минстроя заявил, что в настоящее время регион занимает лидирующие позиции по доступности жилья в ПФО.

- На территории Самарской области доступность жилья на 13% выше, чем в среднем по России. В Приволжском федеральном округе регион занимает лидирующие позиции, так как более половины жителей могут позволить себе взять ипотеку и приобрести жилье, - заявил руководитель Минстроя Евгений Чудаев.

Кроме того, Самарская область преуспела и в переселении жильцов из ветхих домов. По словам Чудаева, на 20% был перевыполнен план по расселению и освобождено 47 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. Министр подчеркнул, что сейчас ведется активная работа с застройщиками нового жилья. По итогам 2020 года министерство строительства выполнило план по вводу жилья в Самарской области на 98%. Было введено 1,4 миллионов квадратных метров жилья, что на 27% меньше показателей 2019 года. В планах на 2021 год ввести в эксплуатацию 1,7 миллионов квадратных метров жилищного фонда.

Также министр строительства обратил внимание депутатов на то, что в регионе достигнуты наивысшие темпы решения проблем обманутых дольщиков. Так, за прошлый год из перечня проблемных выведено 16 объектов и около 1,4 тысяч обманутых дольщиков восстановили свои права.