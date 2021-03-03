«Болел, устал мучиться»: в Тольятти погиб врач-невролог

В феврале семья отпраздновала его 74-й день рождения Фото: Соцсети

Днем 1 марта в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело 74-летнего врача-невролога. Рядом с ним лежало ружье и записка, в которой было написано: «Болел, устал мучиться».

Мужчину обнаружила его супруга, она до сих пор не может поверить в произошедшее. В феврале семья отпраздновала его день рождения. Мужчина много времени посвящал семье. Тем более, что в прошлом году он оставил работу и ушел на заслуженный отдых.

До этого много лет по всему городу о нем ходила слава как об одном из лучших неврологов и остеопатов.

- Это просто чудо-врач, водила к нему 5-месячную дочку, маму, сама лечилась- три поколения нашей семьи ему благодарны, - пишут в интернете пациенты погибшего.

По факту ЧП проводится проверка, из квартиры погибшего изъято оружие – охотничье ружье и газовый пистолет, разрешение на хранение оружия у мужчины было.