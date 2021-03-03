Квартиру жителей Самары затопило канализационными стоками

Жильцы оказались в непростой ситуации Фото: twitter.com/@mTVD6IrgSIBs2N2

В Промышленном районе Самары, в одной из квартир на улице Ветлянская,40 произошло ЧП. По словам хозяйки квартиры, на протяжении трех дней к ней в квартиру из собственного унитаза заливаются канализационные стоки.

- Мы так живем уже третий день. Забилась канализация. Соседи, когда смывают унитаз – все плывет к нам, - пишет хозяйка квартиры Ольга.

По словам самарчанки, коммунальщики уже приезжали на вызов несколько дней назад. Рабочие сказали, что забилась труба и нужно ее менять, больше они ничем не смогли помочь пострадавшим от коммунальной аварии.

Ситуацию взяли на контроль в администрации промышленного района. Информацию передали дальше по инстанциям и через несколько часов приехали сотрудники РКС-Самара.

- В ходе поквартирного обхода было установлено, что в одной из квартир засорилась канализационная труба. Рабочие устранили аварию и прочистили канализацию. В настоящее время водоснабжение в доме функционирует в нормальном режиме, - сообщили в пресс-службе РКС-Самара.