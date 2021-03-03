В общественном транспорте Самары значительно снизился пассажиропоток

В трамваях и троллейбусах Самары стали меньше ездить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях появились данные о пассажиропотоке в трамваях и троллейбусах Самары. Судя по опубликованной информации видно, что самарцы начали меньше ездить за подвижных электросоставах.

Местный житель обнаружил интересную статистику по наполняемости трамваев и троллейбусов за 2020 и 2021 год. В таблице представлено, как изменяется пассажиропоток в процентном соотношении данных за февраль текущего и прошлого года. В департаменте транспорта подтвердили корректность представленной информации и рассказали, что данные были опубликованы с разрешения департамента, чтобы показать снижение пассажиропотока в общественном транспорте Самары.

Данные опубликовали в одной из групп в соцсетях

Судя по предоставленным данным, можно сделать вывод, что практически по всем муниципальным маршрутам пассажиропоток существенно снизился. Небольшое положительное изменение наблюдается лишь в трамваях №2 и 24к, а также на трех троллейбусных маршрутах №6а, 10 и 20.

Однако местные жители не согласны с приведенными данными, так как у снижения пассажиропотока нет никакого обоснования.

- В феврале все учебные заведения и предприятия в Самаре работали офлайн. Поэтому цифры вызывают большое недоверие, - пишет в комментариях Юлия А.

В департаменте транспорта не сообщается, как эти данные повлияют на дальнейшую работу транспорта в Самаре.