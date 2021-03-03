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Жителей Самарской области предупредили о надвигающемся сильном ветре

Объявлен желтый уровень опасности
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Днем будет относительно тепло, но будет дуть сильный ветер

Днем будет относительно тепло, но будет дуть сильный ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС предупредили о неблагоприятных погодных условиях. По данным синоптиков, днем 4 марта местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с.

Существенных осадков в этот день не ожидается, однако местами может пройти небольшой мокрый снег. Днем в Самаре будет достаточно тепло от 0 до -2 градусов, ночью температура воздуха опуститься до -10.

ГУ МЧС по Самарской области в очередной раз напомнили жителям региона, что из-за неблагоприятных погодных условий необходимо позаботиться о собственной безопасности. В первую очередь, при усилении ветра нужно ограничить выход из зданий, а если ветер застал на улице, но нельзя прятаться под деревьями и плохо закреплёнными конструкциями.