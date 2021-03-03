"Крылья Советов" сыграют с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России по футболу

Самарские "Крылья" проведут домашний матч с московским "Динамо" Фото: сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" узнали своего соперника по 1/4 финала Кубка России по футболу. Им предстоит сыграть с ФК «Динамо». Самарцы получили право провести матч у себя «дома».

Волжан во время жеребьевки поддерживал известный музыкант Костя Грим. Он выходил в эфир "Матч ТВ", в студии которого и распределяли соперников.

Стадия 1/4 финала состоит из одного матча. Хозяина встречи определяют по количеству сыгранных матчей дома. Если показатели будут одинаковыми, то проведут дополнительную жеребьевку. Встречи пройдут 7 и 8 апреля.

Напомним, что в 1/8 финала "Крылья Советов" сотворили сенсацию. На выезде они разгромили подмосковные "Химки" со счетом 4-0.