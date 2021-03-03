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Коронавирус Covid-19

В Самарской области 46 тысяч жителей завершили вакцинацию от коронавируса

Прививку сделали более 106 тысяч самарцев
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самарской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса

В Самарской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области активно проходит прививочная кампания против коронавируса. В конце февраля в регион поступила очередная партия вакцина ГамКовидВак. В правительстве рассказали, сколько человек уже сделали прививку, а кто уже прошел оба этапа вакцинации.

- На сегодня уже более 106 жителей Самарской области сделали прививку от коронавируса, а 46 тысяч из них завершили оба этапа вакцинации, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Самарской области работают более 140 пунктов вакцинации. Записаться в ближайший прививочный кабинет можно дистанционно, по телефону горячей линии 122 или на сайте Госуслуг. Напомним, что вакцинация от коронавируса носит исключительно добровольный характер и проводится бесплатно.