Во все школы Самарской области в новом году проведут высокоскоростной Интернет

Школьники смогут пользоваться интернетом с более высокой скоростью передачи данных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось очередное заседание областного родительского собрания, которое прошло в режиме ВКС. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил самарским родителям о планах по оснащению всех общеобразовательных учреждений региона высокоскоростным широкополосным Интернетом.

По словам главы региона, на сегодняшний день, благодаря реализации национального проекта «Образование», в Самарской области за два года в 101 школе переоборудованы компьютерные классы, в 24 - переоснащены кабинеты технологии. В малых городах и сельских поселениях были открыты 87 центров «Точка роста», а в Самаре созданы центр цифрового образования «IT-куб» и Дом научной коллаборации. По сельским территориям курсирует мобильный технопарк «Кванториум». Всё это требует выхода в сеть Интернет.

Отметим, что интернетизация самарских школ началась еще в 2011 году, когда в регионе стартовала реализация федеральной программы национального проекта «Образование».