Самарские коммунальщики в усиленном режиме счищают снег и наледь с крыш домов

Коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопадов Фото: администрация Самары

В связи с прошедшими обильными снегопадами в регионе, коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим работы. В частности особое внимание уделяется состоянию скатных крыш. По данным администрации, в Самаре 7 007 крыш, которые очищают от наледи и снега.

- 3 марта было сформировано 111 бригад кровельщиков, а завтра к работе приступит 116 бригад, - сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

По данным проведенных мониторингов, которые проводит ГАТИ по благоустройству Самары, с начала зимнего периода был составлен 431 административный протокол за нарушения, касающиеся некачественной или несвоевременной очистки скатных крыш от снега и наледи. На сегодняшний день 271 протокол направлен в ГЖИ, а 392 в прокуратуру Самары.

В администрации Самары напомнили, что работа по избавлению от наледи и сосулек балконов и кондиционеров должна выполняться собственниками помещений. С теми владельцам квартир, которые забывают о своих обязанностях, многие управляющие компании проводят работу: размещают соответствующие объявления, обзванивают жильцов.