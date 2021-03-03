Уборщица из Самары вытянула счастливый билет и стала миллионером

Первое время после выигрыша Олеся пребывала в эйфории, даже не ела и не пила Фото: Столото

Горничная из Самары Олеся В. стала победительницей лотереи и выиграла миллион рублей. Свой счастливый билет она вытянула, когда оплачивала коммуналку в почтовом отделении.

- Продавец предложила мне взять лотерейный билет. Первый я вытянула наугад, а во втором искала дату своего рождения, и именно он оказался выигрышным, - поделилась своими впечатлениями новоиспеченная миллионерша.

По словам Олеси, накануне ей приснился сон, будто она держит в руках крупную сумму денег, и сон оказался вещим. Самарчанка работает уборщицей, а в свободное время любит ходить с мужем на рыбалку. Выигранные деньги семья Олеси планирует потратить на покупку недвижимости.