Дмитрий Азаров и Константин Титов обсудили перспективы развития в регионе медицинского туризма

В Самаре может появится специальная гостиница для приезжих пациентов или их родственников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с заместителем председателя областной общественной палаты Константином Титовым. Стороны обсудили развитие инициатив общественной палаты и клуба почетных граждан в сфере туризма и культуры. Основным вопросом стала реализация нацпроекта «Здравоохранение», которое в том числе ставит задачи на развитие медицинского туризма в регионе.

- От общественной палаты мы предлагаем создать в Самаре многофункциональный центр туризма. Идея предполагает создание в областной столице своего рода гостиницы для тех, кто приезжает сюда на лечение – один или с родственниками, - рассказал Константин Титов.

Медицинская гостиница предполагает наличие номеров со специально оборудованным коечным фондом, а также с кабинетами предварительного медицинского осмотра, процедурные кабинеты для сдачи медицинских анализов и административные помещения.

В центре могут останавливаться как местные областные жители, так и иногородние и иностранные граждане, которые приезжают на лечение в Самарскую область.

- Такой центр можно построить на базе недостроенной гостиницы недалеко от Онкоцентра в Самаре. Медицинская гостиница сможет решить сразу две задачи: создания инфраструктуры для развития медицинского туризма и продолжения работы региона по избавлению от долгостроев, - объяснил Титов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею и отметил, что реализация такой задумки может быть возможна при условии привлечения частных инвесторов.

- Необходимо провести переговоры с собственником, найти инвестора, готового вложиться в проект, так как он требует существенных затрат, - отметил Дмитрий Азаров.

Зампредседателя общественной палаты Константин Титов заверил главу региона, что общественная палата и клуб почетных граждан заинтересованы в развитии туризма и готовы дальше проводить эту работу.