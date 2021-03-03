Самарского министра строительства подозревают в коррупции

Евгений Чудаев стал министром строительства Самарской области в декабре 2018 года

Прокуратура проводит проверку самарского министерства строительства и руководителя Евгения Чудаева. Как сообщили в региональной прокуратуре, с заявлением обратился депутат госдумы Дмитрий Савельев, который заявил о возможных коррупционных нарушениях в самарском министерстве.

- Депутат сообщил, что в комитет госдумы по безопасности и противодействию коррупции поступило сообщение о возможной коррупции в деятельности должностных лиц от директора самарской строительной фирмы. В настоящее время по обращению депутата Дмитрия Савельева проводится проверка, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что значительная часть руководства самарского минстроя, включая самого министра Евгения Чудаева, в прошлом работали в девелоперской компании «Древо», которая принадлежит отцу действующего министра Николаю Чудаеву. На основании этого могла возникнуть личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов.

Напомним, что генеральная прокуратура не в первый раз интересуется работой министерства строительства Самарской области. В мае 2019 года Евгения Чудаева обвиняли в наличии картельного сговора при заключении муниципальных контрактов в сфере строительства Самарской области.