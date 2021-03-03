В Самаре хотят построить новые общежития для студентов самарских вузов

Губернатор поручил подготовить необходимую информацию, чтобы получить средства из федерального бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 3 марта, состоялась традиционная встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с депутатами государственной думы от Самарской области и членами регионального кабинета министров. На повестке дня стоял вопрос о социально-экономическом развитии региона.

В числе рассмотренных вопросов и предложений, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев предложил подать заявку на получение дополнительных средств из федерального бюджета на строительство общежитий для студентов самарских вузов, в том числе для медицинского университета.

- Год науки и технологий открывает новые возможности и нужно их использовать, - акцентировал Владимир Гутенев.

Глава региона поддержал эту идею и поручил министерству образования региона подготовить проекты и вместе с комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству отработать этот вопрос.

Кроме того, Владимир Гутенев предложил организовать на территории Самарской области встречу с широким кругом инвесторов из Германии, чтобы заручиться поддержкой частного партнерства. Дмитрий Азаров поручил председателю правительства Виктору Кудряшову подготовить соответствующие предложения.