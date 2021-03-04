В Самарской области ожидается потепление и усиление ветра

В Самаре ожидается небольшое потепление Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в четверг, 4 марта, ожидается до +1 градусов. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

В регионе сейчас наблюдают прохождение теплого атмосферного фронта, который приносит в районы области снег и метели с порывистым ветром. Объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра, который может достигнуть до 15-20 м/с.

В четверг днем по области ожидается от -1 до +1 градуса тепла, в пятницу тоже возможны положительные температуры.

Похолодает на выходных, в субботу синоптики прогнозируют от -3 до -8 градусов мороза, а ночью будет до -13 градусов по области.